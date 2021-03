Gds – Rata Hakimi, bufala arrabbiatura Real: accordo trovato in un minuto

Oltre agli stipendi di gennaio, che verranno regolarmente saldati, sono previste anche alcune rate dei nuovi acquisti. L'Inter sarà in regola

L'Inter si appresta a saldare le spettanze del mese di marzo. Oltre agli stipendi di gennaio, che verranno regolarmente saldati, sono previste anche alcune rate dei nuovi acquisti. In particolare, ha fatto discutere quella relativa all'acquisto di Achraf Hakimi. Con tante fake news alimentate in questi mesi.

"Le scadenze più immediate riguardano il mese corrente e verranno rispettate con quanto tenuto previdentemente in cassa per concedere più tempo alla proprietà. Si tratta degli stipendi di gennaio e della tranche da 10 milioni da pagare al Real Madrid per Hakimi.