Gds – Le scuse le dovrebbe ricevere l’Inter. Offese di ogni tipo in tribuna, Zhang allibito

"Scuse che non arriveranno perché l’Inter è concentrata solo sul match di mercoledì in Champions, perché i suoi tesserati in tribuna hanno preso una caterva di insulti (semmai ritengono che le scuse dovrebbe averle Zhang) e perché in passato il numero uno viola ha più volte attaccato l’Inter senza scusarsi. Il presidente Zhang è rimasto allibito e amareggiato dagli insulti e dalle minacce ricevuti quando, scortato dagli uomini della sicurezza del club, ha lasciato gli spalti. In decine gli hanno urlato contro offese di ogni genere. Vive da 6 anni in Italia e ha studiato negli Stati Uniti, ma per la sua mentalità queste sono scene inconcepibili", sottolinea la Gazzetta dello Sport.