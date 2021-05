Gds – Zhang vuole Inter ad alti livelli, anche vendendo un titolare. Occhio a…

L'Inter valuterà le offerte in arrivo per i suoi calciatori ma il progetto sportivo, di alto livello, non è in discussione

Redazione1908

L'Inter valuterà le offerte in arrivo per i suoi calciatori ma non il progetto sportivo, di alto livello, non è in discussione. E' quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

La volontà di Zhang resta quella di mantenere un’Inter ai massimi livelli. Il presidente dovrà però essere convincente con Conte e i dirigenti. L’idea resta quella di non toccare il perimetro dei giocatori vetrina. Resta comunque possibile che un titolare parta.

Attenzione a uno dei tre difensori: Skriniar ha molto mercato. De Vrij ha una promessa di rinnovo caduta nel vuoto, Bastoni è invece quello attualmente con la valutazione maggiore. Qualcosa in uscita andrà fatto entro il 30 giugno.

Ancora prima, invece, andrà chiarito pure il discorso stipendi. Presto la dirigenza proverà a contattare i vari agenti dei calciatori per capire se e come spalmare le famose due mensilità sulla prossima stagione, spiega oggi la Rosea.