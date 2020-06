Bild – Perisic-Bayern, le strade si dividono? Un accordo con l’Inter è distante

Il Bayern Monaco è alle prese con il mercato della prossima stagione e tra le questioni da sistemare resta il riscatto di Ivan Perisic. Il giocatore è stato in prestito al club tedesco per una stagione ma doveva essere riscattato a maggio, poi i dirigenti avevano chiesto tempo per riflettere all’Inter. Al momento non c’è un accordo sul riscatto del giocatore, spiega la Bild, le due parti sembrano proprio distanti dal trovarlo. C’è pessimismo quindi sulla permanenza dell’esterno.

Lo stipendio che percepisce il croato si aggirerebbe tra i 10 e gli 11 mln all’anno ed è una cifra molto alta per quello che non è considerato un titolare inamovibile della squadra campione di Germania. La crisi derivata dal coronavirus ha toccato tutti, Bayern compreso, e quindi ogni decisione viene presa in base al bilancio. Per questo secondo il quotidiano le strade del club tedesco e di Perisic potrebbero dividersi. Per la fase finale della Champions, il giocatore dovrebbe comunque essere a disposizione dei tedeschi.

(Fonte: tz.de-bild)