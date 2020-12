Gervinho: “Felice a Parma, ma so dei contatti con l’Inter. Mi fa piacere che Conte…”

A lungo accostato all’Inter nel corso delle ultime sessioni di mercato, Gervinho alla fine è rimasto a Parma, ma il suo nome rimane nell’orbita nerazzurra in vista di gennaio. L’attaccante ivoriano ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Credo si veda sul campo se sono felice. Ho avuto una vera esplosione da quando sono rientrato dalla Cina, quando un calciatore gioca bene ha sempre richieste. Sono felice a Parma“.

LA TRATTATIVA CON L’INTER – “So dei contatti tra Parma e Inter, il mio agente mi ha informato, ma alla fine non c’è stato accordo. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere, ma onestamente non ne so più di voi“.

SCUDETTO – “La favorita per lo scudetto? Il Milan è partito molto bene così come l’Inter, ma la Juve non è lontana. Per me queste squadre lotteranno per lo scudetto. A chi vorrei rubare una qualità? A Ronaldo il Fenomeno avrei voluto rubare la capacità di finalizzazione. Era molto preciso di fronte alla porta, anche se, con gli anni, mi dicono che sono migliorato in questo!“.