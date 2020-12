Gervinho-Inter, il ds del Parma: “Segnali particolari no. Ma cercheremo di capire…”

L’Inter ha bisogno di un attaccante e potrebbe tornare sul mercato di gennaio per regalare a Conte un aiuto là davanti. Gervinho è uno dei nomi accostati al club nerazzurro.

Il direttore sportivo del Parma, Massimo Carli, ha parlato anche di lui e ha detto: «Sarà difficile che il Parma si privi di qualcuno nel prossimo mese. Se lui resta? Situazione particolare. La società pensava di averlo venduto già l’anno scorso e per quello era arrivato Caprari. Lui credeva di aver chiuso la sua esperienza con noi, ma non era poi riuscito a trovare l’accordo con l’altro club. Cercheremo di capire qual è ora la sua volontà. Al momento lo vedo sereno e tranquillo. Era infortunato e non era presente nella gara con il Crotone. Ma non ha dato segnali particolari. Se succede qualcosa tra quindici giorni non lo sappiamo».

(Fonte: parmalive.com)