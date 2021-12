Inter, gesto Barella: “Dopo la partita è andato nello spogliatoio di Brych per…”

Perdere Nicolò per entrambi gli ottavi sarebbe un grosso problema e diminuirebbe sensibilmente le chances di passare il turno

A tenere banco ancora in queste ore in casa Inter è il cartellino rosso ricevuto da Nicolò Barella durante la gara contro il Real Madrid di Champions League. Il centrocampista è stato protagonista di una brutta reazione contro Eder Militao ed è stato allontanato dal campo anzitempo dall'arbitro Brych. Queste le ultime secondo il Corriere dello Sport: "L'Inter spera che Brych non calchi troppo la mano riguardo al pugno che da terra il centrocampista ha assestato sulla gamba del brasiliano. Dalle immagini tv il gesto pare istintivo, non violento. O quanto meno non procura nessun danno perché non sembra andare neppure a segno.

Pur sempre di reazione però si tratta e il rischio di due turni di stop è concreto. Barella al termine della sfida è stato accompagnato dal team manager Tagliacarne nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere scusa. Un ravvedimento che denota intelligenza e che il cagliaritano aveva già avuto nei confronti di Inzaghi, dello staff tecnico e dei compagni. Il danno non è per la gara contro il Real, che difficilmente l'Inter avrebbe ribaltato anche non fosse rimasta in inferiorità numerica, ma in ottica futura. Perché perdere Nicolò per entrambi gli ottavi sarebbe un grosso problema e diminuirebbe sensibilmente le chances di passare il turno".