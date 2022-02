FCIN1908 / Nervosismo post derby, il bel gesto di Marotta nei confronti dell’arbitro Guida

La ricostruzione del post partita raccolta da Fcinter1908: ecco cosa ha fatto l'ad nerazzurro al termine del derby

Decisione inevitabile del giudice sportivo, propiziata dal referto dell’arbitro Guida, al quale Beppe Marotta - stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it - ha fatto visita negli spogliatoi al triplice fischio della gara col Milan. Non per mettere il carico, ma per stemperare la tensione e chiedere scusa per l’atteggiamento di alcuni tesserati, considerati anche dallo stesso amministratore delegato sopra le righe.