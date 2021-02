Inter, chiaro l’agire di Suning: “In questa bufera, il gesto di Zhang non è un disimpegno”

“Lontano da quanto richiesto dalla proprietà interista”. Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sull’offerta presentata ieri dal fondo di Londra Bc Partners a Suning per il controllo dell’Inter. La Rosea chiarisce infatti le intenzioni di Zhang e soci: “L’offerta presentata mercoledì notte da Bc Partners per entrare nel pacchetto azionario nerazzurro, come da attesa, non ha soddisfatto la famiglia Zhang. Non servirà un passaggio formale, niente Cda convocato ad hoc, anche se la situazione resta fluida. Suning cerca nuovi partner: non è un disimpegno, ma un tentativo di trovare un fedele compagno di viaggio, un socio di minoranza, in questa bufera“.