Calhanoglu: “Abbiamo dominato la gara. Mi sento bene e c’è più fiducia. Col Real…”

Le parole del giocatore nerazzurro al termine della gara vinta contro la Roma

Al termine della gara vinta dall'Inter contro la Roma, Hakan Calhanoglu , uno dei migliori in campo con gol e assist, ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Il gol? Lo provo sempre a tirare sul primo palo, è entrata e sicuramente c'è un po' di fortuna. Sono contento di aver fatto gol e poi l'assist per Edin. Abbiamo dominato, niente non abbiamo lasciato niente, abbiamo fatto una grande gara".

"La migliore partita? Anche contro il Milan e la Juve abbiamo giocato bene ma abbiamo pareggiato. Non abbiamo mai smesso di lavorare e crederci e i risultati sono arrivati. Mi sento bene, c'è più fiducia, normale che quando giochi tutto arriva da solo, io volevo dare il massimo per la squadra e per il club. Il Real? Abbiamo fatto vedere in casa che abbiamo dominato, siamo una squadra forte e anche lì giocheremo bene".