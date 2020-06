FIGC – Mercato, per la stagione 2020/2021 giocatori potranno giocare con 3 squadre

“Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, e’ consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre”.

Lo precisa la Federcalcio al termine del Consiglio odierno a Roma.

“Su richiesta della LND e’ stato modificato l’art. 94 ter delle NOIF – si legge nel comunicato della Figc – con la possibilita’ per le societa’ di Serie D di stipulare un accordo con gli allenatori anche di durata pluriennale, fino ad un massimo di 3 stagioni sportive”.