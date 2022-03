Tutto sui giovani: “Ecco i due gioielli che l’anno prossimo torneranno all’Inter”

Prima della gara col Liverpool, Marotta ha anche sottolineato come tra i fiori all’occhiello del club nerazzurro ci sia proprio storicamente il vivaio

Oltre ad investimenti in entrata, l'Inter ha nei suoi piani quello di far fruttare il proprio settore giovanile puntando sui calciatori cresciuti nel club. E, come spiega Tuttosport, sono già previsti per il prossimo anno due rientri importanti dai prestiti: "Prima della gara col Liverpool, Marotta ha anche sottolineato come tra i fiori all’occhiello del club nerazzurro ci sia proprio storicamente il vivaio.