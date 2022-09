Giornale – Inter, Zhang si è già probabilmente pentito di questa scelta fatta in estate

E' ufficialmente partita con il messaggio "Zhang vattene" la contestazione da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti della proprietà visto il momento complicato e l'indecisione su una cessione del club o meno. Il Giornale, intanto, nel ripercorrere le ultime scelte del club, spiega: "Ad agosto, Inzaghi ha fatto muro con Marotta e Ausilio per convincere Zhang a non vendere Skriniar al Psg, decisione che rischia di costare carissima all'Inter, se il difensore non rinnova il contratto, e di cui il presidente si è probabilmente già pentito".