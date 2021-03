Giornale – Parma-Inter spiega perché i nerazzurri hanno salutato presto l’Europa

La spietata analisi sul gioco nerazzurro sul quotidiano che torna alla cocente esclusione dalle competizioni internazionali

L'Inter vince e consolida la vetta della classifica, ma dall'analisi de 'Il Giornale' filtra una certa insoddisfazione per la prestazione fornita dai nerazzurri di Conte. Questo il focus: "Finisce 1-2, nel segno di Alexis Sanchez, che sblocca il risultato e in 8 minuti chiude la partita, peraltro dal copione ampiamente annunciato. È infatti da partite come queste che si capisce perché l’Inter ha salutato l’Europa con largo anticipo rispetto alla propria storia (e anche al proprio reale valore attuale): gioca un tipo di calcio che basta per vincere in Italia, ma che già alla frontiera di Chiasso è causa di problemi. Figuriamoci a Madrid. In campionato no, soprattutto con la penultima in classifica, 2 vittorie in 25 giornate: gli dai il pallone e li lasci giocare, prima o poi sbagliano, li punisci e porti a casa altri 3 punti".