Mercato, in UK: “Giroud-Inter, c’è l’accordo. Resta distanza col Chelsea: le cifre”

Con l’uscita di Matteo Politano, coinvolto nello scambio con la Roma per Leonardo Spinazzola, l’Inter ha necessariamente bisogno di un innesto in attacco. Il prescelto è ormai da tempo Olivier Giroud, centravanti del Chelsea ormai ai margini del progetto dei Blues. Sono stati fatti passi avanti per prenderlo: ci sarebbe infatti l’accordo con il giocatore per il suo passaggio a Milano. Ma, secondo quanto risulta al Daily Mail, ci sarebbe ancora una distanza da limare sul prezzo del cartellino: l’Inter offre circa 5 milioni, il Chelsea ne chiede 7.5. Che la chiusura avvenga a metà strada?