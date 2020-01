Conte, c’è anche Giroud in arrivo. Il Chelsea dice sì, ora manca solo una casella per l’Inter

Inter molto attiva nel mercato di gennaio. Conte chiede rinforzi e, dopo un girone d’andata esaltante, il club nerazzurro è disposto ad accontentarlo per cercare di essere competitivi fin da subito per il titolo.

“Sono ore calde anche per Olivier Giroud. L’incontro della scorsa settimana tra l’Inter e gli intermediari è andato bene, l’accordo con il francese è stato raggiunto, sulla base di un contratto fino al 2021. Il giocatore, che inizialmente chiedeva un accordo fino al 2022, ha dunque detto sì a un anno e mezzo, stessa scadenza promessa a Young. E neppure l’accordo con il Chelsea è troppo lontano. L’offerta di cinque milioni di euro, bonus compresi, da parte dell’Inter, sembra aver quasi convinto i Blues, per i quali il centravanti non è più un elemento centrale ormai da tempo.

Conte reclamava fin dall’estate l’arrivo di un vice Lukaku: Giroud è un’opzione di lusso, che permetterà al tecnico di giocare anche l’Europa League nel migliore dei modi. L’esigenza è anche rafforzata dalle difficoltà – che il tecnico spera momentanee – di Sanchez di tornare a pieno ritmo. «Non sono un demente, se non lo impiego è perché non è in forma», ha spiegato l’allenatore dopo l’Atalanta. Smentita, in ogni caso, l’eventualità che il cileno possa salutare anticipatamente Appiano”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“L’arrivo di Giroud è però strettamente legato alla cessione di Politano: se non parte l’italiano, la casella non si libera, anche in ottica lista Uefa. Su di lui si è mosso il Milan nei giorni passati. Ma nelle scorse settimane hanno chiesto informazioni anche Roma, Napoli (con il quale è stata imbastita anche l’idea di uno scambio con Llorente) e Fiorentina. L’idea del club di Zhang è quella di monetizzare il più possibile l’addio dell’italiano, per poi abbracciare Giroud. L’incastro è giusto, adesso è il momento di mettere a posto le caselle”, aggiunge Gazzetta.