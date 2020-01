Inter, ora Giroud diventa una necessità: ultime riflessioni in corso, occhio a Llorente

Lo scatto d’ira di Lautaro Martinez e la squalifica che si preannuncia pesante lascia l’attacco dell’Inter senza alternative: proprio per questo motivo l’arrivo di un nuovo centravanti in questi ultimi giorni di mercato diventa ancor più una necessità.

Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra chiuderà a breve per Giroud, m l’ipotesi Llorente non è ancora tramontata:

“L’Inter ha messo da tempo in stand by Giroud che, con la squalifica di Martinez in arrivo e le condizioni di forma non perfette di Sanchez, diventa una necessità. Con l’entourage del francese ci sono stati dei contatti e un’intesa di massima era stata trovata sulla parte economica (1,5 milioni per questi 6 mesi; poco più di 3 milioni per l’annata successiva) anche se andava definita la durata dell’accordo (fino 2021 con opzione oppure fino al 2022). L’investimento è comunque di quelli importanti perché c’è da pagare pure il Chelsea (5 milioni) e per questo l’Inter sta ancora riflettendo. Considera il francese la prima scelta, ma se Llorente dovesse essere disponibile in prestito fino a giugno, non va esclusa la sua candidatura“.