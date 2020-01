Follia Lautaro, rischio stangata: il precedente di Higuain lascia poche speranze all’Inter

Lo scatto d’ira di Lautaro Martinez nei confronti dell’arbitro Manganiello rischia di costre caro all’attaccante argentino: espulso per proteste nei minuti finali della gara contro il Cagliari, il bomber dell’Inter salterà sicuramente la partita di domenica contro l’Udinese e il derby del 9 febbraio, ma non è escluso che la squalifica possa essere ancora più pesante. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, ricorda un precedente che vede coinvolto Higuain:

“Lautaro come Higuain. Era l’aprile 2016 e il Pipita, ancora napoletano, in una trasferta a Udine, entrò in rotta di collisione con Irrati. Dopo il rosso, il centravanti diede fuori di matto, arrivando ad appoggiare le mani al petto del direttore di gara. Risultato: 4 giornate di squalifica, poi ridotte a 3. Ebbene, la sensazione è che il Toro possa andare incontro ad uno stop assai pesante, oltre naturalmente alla pesante multa che gli riserverà la società. Di sicuro salterà il derby del 9 febbraio. Convinto di aver subito ingiustizia, anche Lautaro si è fatto prendere dai nervi. Ma almeno non è entrato in contatto con l’arbitro. Manganiello l’ha inizialmente ammonito, poi, all’argentino, è scappato qualcosa di più e, quindi, è scattata anche l’espulsione. Solo che l’attaccante nerazzurro ha continuato a ringhiare in faccia al direttore di gara e sono dovuti intervenire i compagni, soprattutto Barella, per allontanarlo“.