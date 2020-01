Inter, non c’è tregua per i tifosi: altro giorno clou sul mercato! Giroud, novità sul contratto

Giornate cruciali per il mercato dell’Inter. Dopo Young, in arrivo a Milano, sarà il turno di altri tre colpi per i nerazzurri: Giroud, Eriksen e Spinazzola.

“Oggi sarà un giorno importante per il futuro di Olivier Giroud”, assicura la Gazzetta dello Sport.

La novità sul contratto

“In queste ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage (Morabito, Materazzi e Antonini) ed è stato modellato un accordo sull’ingaggio che permette al giocatore di legarsi ai nerazzurri sino al 2022, a patto che totalizzi una serie significativa di presenze nei primi 18 mesi”.

Il pressing sul Chelsea

“Ma a breve si aspettano buone nuove anche dal Chelsea. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio provano a tenere duro: 5 milioni, non di più, per un over 30 a scadenza di contratto. Ma si sa che Abramovich ha il dente avvelenato con l’ex dipendente Conte e la parola sconto non viene pronunciata con facilità. Dai 10 iniziali Marina Granovskia è scesa ad 8. Farà nuove concessioni? I vertici nerazzurri non hanno perso le speranze e sono al lavoro per chiudere alle condizioni volute”.