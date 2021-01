Mercato Inter, la decisione di Giroud: “Rimango al Chelsea e vi spiego perché”

Niente Inter o Juventus, Olivier Giroud ha preso quella che sembra una decisione definitiva, almeno fino a giugno. Intervistato da Dauphiné Libéré, l’attaccante conferma la sua volontà di non muoversi in questa finestra di mercato: “Il resto della mia carriera a breve termine la vedo al Chelsea”.

“Ora sappiamo che le cose nel calcio stanno andando molto velocemente, nel bene e nel male. Voglio mantenere la calma e concentrarmi sul campo. Il mio contratto con il Chelsea sta per scadere, anche se c’è un’opzione per un anno. Faremo i conti alla fine dell’anno. Ma ancora una volta, ho l’ambizione di vincere qualcosa con il Chelsea in questa stagione perché ho grandi speranze legate alla qualità del nostro gruppo“, conclude il francese.

