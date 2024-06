L'ormai ex attaccante del Milan, in conferenza stampa, ha commentato così il duello per la maglia da titolare

Sarà testa a testa per l'attacco della Francia tra Olivier Giroud e Marcus Thuram. L'ormai ex attaccante del Milan, in conferenza stampa, ha commentato così il duello per la maglia da titolare nell'attacco di Deschamps: