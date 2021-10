Giuffrida: “Icardi? Lui e Wanda non sereni, figli di una guerra non vissuta. Alla Juve…”

L'agente che ha curato il passaggio dell'argentino dal club milanese al PSG è intervenuto ad un evento del Festival dello Sport dedicato al mercato

Giuffrida è l'agente che ha curato da intermediario il passaggio di Icardi dall'Inter al PSG nell'estate del 2019. Presente all'evento del Festival dello Sport 'I segreti del calciomercato', il procuratore, dell'argentino e del suo approdo a Parigi, ha detto: «Icardi alla Juve? Non lo so, quando ho conosciuto lui e Wanda erano persone diverse, non erano serene. Io le dicevo che sembravano figli di una guerra che non avevano potuto vivere. Ora li vedo sereni: spostarsi da Parigi per me è proprio l'ultima delle loro idee. E' difficile andare via dal Psg».