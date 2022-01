SM: “Inter-Gosens, Zhang parla con Percassi”. Nuovo dettaglio sul pagamento

L'esterno tedesco è il vero obiettivo dell'Inter. Nel summit di mercato di ieri si è parlato anche di Caicedo per l'attacco

Si scalda sempre di più l'asse di mercato Milano-Bergamo, con l'Inter che si avvicina a Robin Gosens dell'Atalanta. E arrivano ulteriori dettagli da SportMediaset sull'affare: "Il presidente dell'Inter ne sta parlando con l'amico Percassi per capire la possibilità di un prestito con pagamento dilazionato per averlo subito. Nel summit di mercato si è parlato anche di Caicedo per l'attacco: il Genoa lo darebbe in prestito ma il giocatore deve accettare un ingaggio inferiore. In uscita Kolarov, pronto a rescindere, e Sensi alla Sampdoria".