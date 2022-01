Gosens potrà essere impiegato in Champions. Ecco quando torna. Sì all’Inter perché…

Nonostante la prima fase disputata con l’Atalanta, il giocatore potrà essere impiegato in Champions

Una trattativa lampo chiusa in meno di 24 ore. L'Inter accontenta Simone Inzaghi e porta a Milan uno degli esterni più forti in circolazione, Robin Gosens . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore è attualmente a Bergamo, dove è rientrato lo scorso fine settimana dalla Germania.

"È pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni, il suo sì all’Inter è totale. A convincerlo, rispetto all’offerta del Newcastle, ovviamente la possibilità di giocare per vincere lo scudetto e ancor di più la vetrina europea: Gosens potrà essere impiegato in Champions League nonostante la prima fase disputata con l’Atalanta, come adesso consentono i regolamenti Uefa. Il giocatore è attualmente infortunato, fermo per una lesione al bicipite femorale destro ormai da settembre. Le visite mediche nerazzurre saranno ovviamente accurate: le ultime notizie raccontano di un rientro in campo previsto per fine febbraio".