Gosens: “Contento della fiducia, voglio continuità all’Inter. Bisseck? Gli ho scritto che…”

"Ho sempre la stessa passione e la stessa fame, per me è la cosa più importante. Quando scendo in campo dopo le vacanze sento dentro di me voglia e passione, spero di avvertire queste sensazioni per tanto tempo. Il mio desiderio è sempre stato avere continuità in questa grande squadra. Sappiamo tutti la stagione che ha fatto Dimarco, però sono contento che il mister mi abbia dato mano mano più fiducia. E' importante per me, anche per tornare in Nazionale, un grande onore. Sappiamo tutti che stagione abbiamo fatto. Ci sono state delle partite in cui abbiamo avuto delle difficoltà, ma ne siamo usciti da grande squadra, da famiglia, facendo un grandissimo finale di stagione, meritando la finale di Champions e forse meritavamo anche qualcosa in più".