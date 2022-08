Gosens al Leverkusen, ecco il nodo principale. Sostituto? Queste le opzioni dell’Inter

In casa Inter può ancora accadere molto in queste ultime ore di mercato. È di ieri la notizia del forte interesse del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club nerazzurro non ha chiuso la porta, ma vuole che il club tedesco si impegni a riscattare il mancino a fine stagione. "È questo il nodo principale da sciogliere, visto che la valutazione del cartellino dell’ex-Atalanta – una trentina di milioni tra i due per il prestito e i 28 per il riscatto – soddisfa viale Liberazione. Insomma, senza obbligo di riscatto non se ne farà nulla".