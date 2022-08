Gosens: “Mi sento meglio. Pronti per il Lecce, vogliamo fare bene”

Al termine dell'allenamento congiunto con il Sant'Angelo Lodigiano , terminato 11-0 in favore dell' Inter di Simone Inzaghi , l'esterno tedesco dei nerazzurri Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali del club:

"Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l'ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. Ora mi sento molto meglio. Anche stasera abbiamo messo minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato con tantissima voglia di fare bene".

I nerazzurri si preparano al primo impegno ufficiale in stagione, in programma sabato al 'Via del Mare' di Lecce.