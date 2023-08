Gosens, posizione più salda all’Inter? Temporaneamente. No al Wolfsburg, ecco il motivo

L'esterno ha detto no al Wolfsburg e continua l'avventura in nerazzurro, anche se il mercato è ancora lungo e potrebbero arrivare nuove offerte

"Da ieri è (temporaneamente) più salda la posizione a Milano di Robin Gosens: al tedesco non dispiacerebbe tornare in patria, ma ha declinato per ragioni tecniche la proposta del Wolfsburg, che aveva offerto ai nerazzurri un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni e legato al raggiungimento di certi obiettivi. Insomma, non è stato convinto dal progetto e, a stretto giro, il Wolfsburg ha chiuso per il brasiliano Rogerio del Sassuolo sulla stessa fascia", spiega La Gazzetta dello Sport.