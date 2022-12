Inter, segnali da Gosens. Ma Dimarco è già in palla e il tedesco guarda alla Bundesliga

"Non solo Bellanova e Asllani. A completare il trio di chi può usare questo mini-ritiro per scalare posizioni non può che esserci Robin Gosens: si è infilato come il burro negli spazi regalati dai volenterosi maltesi e anche lui ha segnato un gol, quello dell’1-4, venuto subito dopo una punizione-gioiello di Calhanoglu", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Al tedesco non basterà di certo per silenziare gli spifferi: ha sofferto forse più di tutti il minutaggio a singhiozzo e guarda a casa, alla Bundesliga, in attesa di un prestito-ponte o di una cessione. Anche perché chi gli sta davanti, Federico Dimarco, non è sazio neanche qui, nella piccola Paola vicino a La Valletta, in questo clima di festa in uno stadio mignon: suo il 5-1 prima della rete finale allo scadere di Mkhitaryan, sue diverse incursioni come se non si fosse riposato un paio di settimane", aggiunge il quotidiano.