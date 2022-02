Inter, Gosens verso la convocazione. Torna in gruppo anche Vecino

Il giocatore tedesco ha ritrovato il gruppo e potrebbe essere in panchina nella gara di Marassi con il Genoa. Anche l'uruguaiano è rientrato

Anche Vecino che si allenava a parte per un problema al ginocchio ritrova il gruppo. Risposte soddisfacenti sono arrivate da Gosens che da qualche giorno si stava allenando con i compagni e va verso la convocazione per Genoa-Inter (si gioca venerdì 25 febbraio alle 21).

Magari è presto per vederlo in campo, ma potrà ritornare a godere dell'atmosfera della partita dopo un lungo stop e chissà magari qualche minuto. La sua forza nuova potrebbe ridare anche entusiasmo all'ambiente che arriva da un momento no: la squadra di Inzaghi deve trovare il modo di risollevarsi dopo la sconfitta, forse inattesa, con il Sassuolo. E dopo quella contro il Liverpool in Champions, sicuramente immeritata.