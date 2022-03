Gran Galà Calcio 2021, candidati: Inter fa il pieno, da Lukaku a Conte e tutti i difensori

Annunciate le shortlist del Gran Galà del Calcio Aic 2021. A due settimane da giovedì 17 marzo, giorno in cui verranno svelati i vincitori

Annunciate le shortlist ufficiali del Gran Galà del Calcio Aic 2021. "A due settimane da giovedì 17 marzo, giorno in cui verranno svelati -scrive l'Assocalciatori- in versione esclusivamente digitale sui canali social ufficiali del Gran Galà del Calcio Aic i vincitori dell'evento promosso dall'Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno in collaborazione con l'agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, vengono rese note le rose dei potenziali vincitori".

"Presenti tutte le tradizioni categorie, a partire dalle Top 11 sia al maschile che al femminile da cui usciranno i due Top Player più votati - il Calciatore e la Calciatrice dell'Anno. Spazio poi all'Arbitro, all'Allenatore e alla Società dell'Anno a cui si aggiunge, come di consuetudine, il riconoscimento per il Miglior Giovane della Serie B. Tutte le preferenze sono state espresse da una giuria d'eccezione formata da allenatori, arbitri, ct ed ex ct della Nazionale ma, soprattutto, dai calciatori e dalle calciatrici della Serie A che, meglio di chiunque altro, possono votare per colleghi e colleghe con cui si sono confrontati direttamente in campo".