Lazio-Inter, dubbi sul rigore di Immobile. Gds: “Non inventato ma se non avesse fischiato…”

Lazio-Inter è stata decisa soprattutto da un episodio, quello del rigore di Ciro Immobile, che ha pareggiato la rete nel primo tempo di Young. Ecco l’analisi della Gazzetta dello Sport

Immobile sta per calciare a porta vuota, De Vrij appoggia le mani sulla schiena dell’attaccante. La pressione sembra minima, c’è anche un incrocio di gambe, Immobile va a terra, Rocchi però è ben posizionato e fischia il rigore. Di certo non inventato, ma un po’ “leggero”. Il Var Mazzoleni non può intervenire: Rocchi è vicino e ha tutti gli elementi per valutare l’intensità del contatto. Ci fidiamo anche noi della sua valutazione, ma siamo sicuri che se non avesse deciso per il rigore, il Var non l’avrebbe ugualmente corretto, perché non sarebbe stato un chiaro ed evidente errore. Giusto anche punire De Vrij con il giallo: il fatto che il pallone sia a breve distanza, tanto che l’olandese lo tocca anche con il piede, lo salva dal rosso per chiara occasione da gol.