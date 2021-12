Grassia: “Inter a PIF, accelerata negli ultimi giorni: le cifre. Mi risulta che Zhang…”

La trattativa tra il fondo sovrano saudita PIF e Suning per la cessione dell'Inter avrebbe subito un'accelerazione

La trattativa tra il fondo sovrano saudita PIF e Suning per la cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter avrebbe subito un'accelerazione negli ultimi giorni e potrebbe presto andare in porto per una cifra vicina al miliardo di euro. E' quanto sostiene Filippo Grassia, giornalista sportivo, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ed ex Assessore allo Sport della Regione Lombardia. Queste le sue dichiarazioni a calciomercato.it: