Gravina: “Sanzioni per Inter, Milan e Juve? Ma assolutamente no visto che…”

Il presidente della Federcalcio esclude sanzioni per Inter, Milan e Juventus per la Superlega: "Non si può sanzionare un'idea"

Redazione1908

"Assolutamente no. Non si può sanzionare un'idea. Ad oggi c'è un'idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia".

Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a proposito di possibili sanzioni verso Juventus, Milan e Inter, i tre club italiani che avevano aderito alla Superleague, a margine di una conferenza stampa a Roma sugli Europei di calcio.