Graziano: “Inter, Thuram piace molto. E mi risulta quest’offerta al Gladbach”

Così il giornalista: "Arriverà un altro attaccante, non c'è tanta convinzione di investire su un ultra-trentenne come Zapata tutti quei soldi"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Mirko Graziano, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così dei principali temi di mercato in casa Inter, cominciando con il rinnovo di Lautaro Martinez: "L'incontro di oggi è interlocutorio: c'è volontà di parlarsi, ma la strada è ancora lunga perché Camano è un osso duro e l'Inter non può permettersi eccessi. Marotta sta facendo un lavoro ai limiti del miracoloso iniziato l'anno scorso tenendo buono lo spogliatoio quando non arrivavano gli stipendi. Anche adesso sta riuscendo a progettare una squadra competitiva, inferiore solo alla Juventus. Arriverà un altro attaccante, non c'è tanta convinzione di investire su un ultra-trentenne come Zapata tutti quei soldi. Piace molto Thuram e mi risulta che sia già arrivata una prima offerta da 25 milioni che non dispiace al Gladbach: su questa base può costruirsi qualcosa di importante".