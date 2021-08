Pedullà: “Lautaro incedibile e lui vuole l’Inter. Doppio no anche nelle ultime ore”

È terminato qualche ora fa l’incontro annunciato tra Alejandro Camaño, agente di Lautaro, e l’Inter: rinnovo più vicino

Passi avanti per il prolungamento del rapporto tra Lautaro Martinez e l'Inter. Il club nerazzurro ha infatti incontrato oggi Alejandro Camano, agente del giocatore, con il quale ha messo le basi per il rinnovo di contratto. Spiega in merito Alfredo Pedullà: "E' stato espresso il desiderio da ambo le parti di continuare assieme, malgrado le offerte – arrivate anche nelle ultime ore – da parte di Atletico Madrid e Tottenham. Per l’Inter Lautaro è incedibile, e lo stesso attaccante ha voglia di restare in nerazzurro. Le basi del rinnovo sono state impostate, ma servirà un altro incontro per un rinnovo fino al 2026, secondo le cifre già note, con base tra i 5 e i 6 milioni più bonus. La cosa più importante è che il matrimonio tra il Toro e l’Inter vada avanti con la reciproca soddisfazione, in attesa di ulteriori passaggi".