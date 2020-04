In Spagna – Griezmann, idee chiare sul futuro: Inter e PSG sanno già la risposta

I giornali spagnoli parlano spesso dell’arrivo a Barcellona di Lautaro Martinez. E si parla anche della possibile partenza di Antoine Griezmann. C’è anche chi lo ha accostato all’Inter. Da quanto scrive il sito “Libertad Digital” l’ex attaccante dell’AM è molto sereno e ha le idee chiare sul suo futuro. Sa di poter dare molto al Barça e pensa di non aver fatto male nella stagione interrotta dal coronavirus. Il francese vuole vincere con i blaugrana e se non avesse avuto voglia di alzare trofei probabilmente non avrebbe mai lasciato l’Atletico dove stava benissimo. Al momento non è affatto preoccupato delle prime pagine che parlano del suo addio perché ha un contratto fino al 2024. Se anche il Barcellona lo volesse usare come pedina di scambio, dovrebbe comunque avere il suo consenso. Senza quello il club catalano non lo può cedere.

“Il rifiuto di Griezmann di andarsene è già noto all’Inter e al PSG. E non viene considerata la possibilità di scambiare Neymar o Lautaro con lui perché il francese non vuole entrare in quel tipo di operazioni”, si legge nell’articolo.

(Fonte: libertaddigital.com)