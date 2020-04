Ciccio Graziani, ospite di E’ sempre calciomercato, ha parlato di Lautaro Martinez e ha detto: «Se all’Inter pensano di mandare via l’argentino per prendere Griezmann gli farei un elettroencefalogramma. Si è perfettamente integrato con Lukaku. E con il francese c’è un abisso. E’ molto bravo, ma non ha le caratteristiche di Lautaro».

(Fonte: SS24)