Le parole del centravanti: "Presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro"

Intervenuto ai microfoni di SportWeek, Albert Gudmundsson, centravanti del Genoa che piace molto all'Inter, ha parlato così del suo futuro: "Lascerò a malincuore il Genoa solo per un’opportunità pazzesca. Se da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita. Quindi presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro. E' anche una questione tecnica, perché la mia posizione preferita è proprio quella del numero 10: per me è importante avere la libertà di poter esprimere la mia fantasia e dare sfogo ai miei colpi”. Domani l'intervista integrale sul settimanale.