Mercato, ecco il vero motivo per cui l’Inter cederà Hakimi entro il 30/06

Dietro alla cessione del marocchino entro il 30 di giugno, c'è anche una ragione legata agli accordi presi con il fondo Oaktree

E' ormai iniziato il count-down che porterà all'addio di Achraf Hakimi all'Inter , direzione Paris Saint-Germain. I due club stanno infatti limando gli ultimi dettagli della trattativa, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Mancano soltanto 5 giorni alla scadenza del 30 giugno, termine che l’Inter non può oltrepassare per mettere a segno una cessione importante. E c’è una ragione ben precisa per non mancare l’obiettivo.

Tra i vari accordi presi con Oaktree per il finanziamento di 275 milioni di euro, ci sono infatti una serie di obiettivi economico-finanziari da raggiungere con determinate scadenze temporali. Come noto, il fondo americano ha versato l’intera cifra del finanziamento direttamente alla controllante del club (di cui ha in pegno le quote), mentre nelle casse di viale Liberazione il gettito di denaro avverrà tramite tranches di prestiti effettuati dall’azionista. Il primo, da 50 milioni, è stato “recapitato” a fine maggio. E, per sbloccare il prossimo, sarà appunto decisivo Hakimi".