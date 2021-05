Sky – Hakimi, il Psg non è solo: altri due top club. All’Inter non bastano 60 milioni

L'esterno dell'Inter potrebbe essere uno dei giocatori sacrificabili per sistemare il bilancio, ci sono anche Chelsea e Bayern

Secondo Sky Sport, infatti, l'esterno sarebbe anche nel mirino di Chelsea e Bayern. L'Inter non vorrebbe privarsene, ma ascolterà eventuali offerte irrinunciabili. Il club nerazzurro non prenderà nemmeno in considerazione offerte del valore di 60 milioni di euro. Per convincere l'Inter alla cessione di Hakimi servirà un'offerta molto più altra.