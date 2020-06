Anche in Germania confermano che Hakimi sta per sbarcare all’Inter. Il giornale tedesco Kicker ha verificato le indiscrezioni che sono arrivate dall’Italia e sostiene che sarebbero altre le cifre della trattativa. I nerazzurri pagherebbero per il giocatore del Real Madrid, in prestito al Borussia Dortmund, 45 mln di euro + bonus. L’accordo addirittura, secondo i tedeschi, potrebbe essere chiuso in questo fine settimana.

(Fonte: kicker.de)