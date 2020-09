Hakimi: “Sono a disposizione di Conte. Qui ci sono grandi giocatori. Lukaku e Lautaro…”

Al termine della diretta sui social dove ha risposto alle domande dei tifosi dell’Inter, Achraf Hakimi ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. “C’erano diverse squadra che mi volevano, io, la mia famiglia e il mio entourage abbiamo pensato molto bene a alla destinazione migliore per continuare a crescere. Credo di aver fatto bene ad accettare l’offerta dell’Inter. Sono a disposizione dell’allenatore perché è un grande club e starò bene qui“.

Dortmund-Inter nel destino?

“Era una partita molto importante anche per noi, ci giocavamo il passaggio del turno e stavamo perdendo. Nel secondo tempo ci siamo spinti in avanti per cercare di rimontare e ho potuto aiutare la squadra con due gol. Forse è proprio il destino ad avermi portato ora qui”.

Lukaku e Lautaro?

“A chi non piacerebbe avere attaccanti come loro in squadra? Per noi che siamo degli esterni e che dobbiamo cercare di servire assist ai nostri attaccanti, avere due attaccanti come loro è più facile aiutarli per segnare”.

Cosa pensi dell’Inter?

“L’anno scorso ha disputato una grande stagione. Ho visto diverse partite, credo che hanno grandi giocatori. Credo che quest’anno possiamo fare grandi cose”.

L’Inter può vincere lo scudetto?

“Lotteremo per questo, è un nostro dovere. Vedremo cosa succederà nel corso della stagione. Però abbiamo la squadra e la rosa per poterlo vincere. Ci proveremo”.

(Sky Sport)