Hakimi: “Ho imparato molto da Conte. Per il PSG giocherei anche in porta”

Le dichiarazioni di Achraf Hakimi ai microfoni di Afp tra l'esperienza all'Inter e l'arrivo al Paris Saint-Germain

"Ho imparato molto da Conte. Mi ha fatto crescere dal punto di vista difensivo e tatticamente" . Achraf Hakimi torna a parlare dell'esperienza all' Inter con l'allenatore leccese. Il laterale marocchino, passato al Paris Saint-Germain per una cifra complessiva tra parte fissa e bonus di 71 milioni di euro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Afp.

"Dove voglio giocare? Dove è meglio per la squadra e dove posso aiutarla. Dove c'è bisogno di me ed è meglio per il club e l'allenatore. Darò sempre il meglio di me stesso - ha aggiunto Hakimi -. Se mi dicono di fare il portiere mi metto i guanti".