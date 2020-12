I migliori 11 giocatori africani del 2020: c’è Hakimi. France Football scomoda il paragone pesante

C’è tanta Serie A nella top 11 dei migliori africani del 2020 stilata da France Football. Il periodico francese ha inserito ben quattro giocatori che militano nel campionato italiano, tra di loro c’è anche Achraf Hakimi.

Questo il giudizio sul giocatore dell’Inter: “Il “Cafu” marocchino è stato incredibile fin dal suo arrivo all’Inter, soprattutto per il suo contributo offensivo (già 4 gol e 5 assist). Già visto a Dortmund, c’è ancora spazio per migliorare secondo il suo allenatore, Antonio Conte, nel suo modo di difendere. In Italia le aspettative sono più alte in questo settore del campo“.

Ecco la top 11:

Mendy (Chelsea), Hakimi (Inter), Koulibaly (Napoli), Dakonam (Getafe), Bensebaini (Mönchengladbach), Bennacer (Milan), Kessié (Milan), Mahrez (Manchester City), Ziyech (Chelsea), Mané (Liverpool), Salah (Liverpool).

