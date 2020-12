Inter, Hakimi stava già meglio in serata. “Ma arriva la notizia più bella per Conte”

Archiviata la delusione europea, l’Inter riparte con un convincente tris al Cagliari. Ma non c’è tempo per gioire perché già mercoledì sera arriva il Napoli al Meazza. E Tuttosport fa il punto sugli acciaccati in casa nerazzurra: “In vista dell’infrasettimanale con il Napoli, domani alla ripresa – per oggi Conte ha dato alla truppa un giorno di riposo – andranno valutati Hakimi (vittima di un crampo dopo una contusione al polpaccio destro, ma in serata sembrava già stare meglio) e Sanchez che, nel finale del match, ha risentito di un problema all’adduttore sinistro. Dovrebbe comunque rientrare Vidal. E questo, già di per sé, per Conte è un’ottima notizia“.