Hakimi, le offerte si alzano. Repubblica: “Chelsea, all’Inter 60mln più questo nome”

Queste le rispettive offerte di Chelsea e PSG per arrivare all'esterno marocchino secondo il quotidiano

Continua ad essere, secondo Repubblica, Achraf Hakimi il nome in uscita dall'Inter. Sembra infatti che sia Psg che Chelsea siano pronte ad alzare la posta per arrivare al più presto al giocatore. Spiega il quotidiano: "Per il velocissimo esterno marocchino il Psg è pronto a pagare 65 milioni cash. Il Chelsea ne mette sul piatto 60 più il cartellino del terzino sinistro Marcos Alonso. Offerte che si avvicinano sempre più alla richiesta dell'Inter di 70 milioni più bonus. Per quanto riguarda Lautaro, ha rifiutato una prima proposta di rinnovo. L'Inter valuta il suo cartellino 90 milioni (la clausola valida per l'estero è addirittura di 111) ma il suo stipendio attuale è di 2,5 milioni netti a stagione. Poco, per un top player. Se i nerazzurri vorranno tenerlo, dovranno alzare la posta. Camaño peraltro ha ottimi rapporti a Madrid, dove il Toro interessa. Tanto ai Blancos, quanto ai Colchoneros.