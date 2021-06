GdS – Hakimi, rotta su Parigi: con i bonus sarà cessione Inter più ricca di sempre

L'esterno sarà già oggi in Francia ed entro domani verrà ufficializzato il suo trasferimento

Ormai non ci sono più dubbi. Soltanto qualche ora ed Hakimi sarà in Francia per iniziare l'iter che lo porterà alla firma con il PSG. La Gazzetta dello Sport racconta alcuni dettagli dell'affare: "Achraf Hakimi ha fatto rotta su Parigi alla solita velocità. Visite probabilmente già oggi, domani firma su un contratto da 8 milioni più 2 di bonus l’anno, ed ecco servito il trasferimento più remunerativo in 113 anni di storia interista. Se nell’immediato il Psg non arriverà ai 70 milioni richiesti dall’Inter, con bonus non troppo complicati toccherà la quota fatidica: solo Ibra, valutato 69,5 milioni nell’anno incantato 2009-10, si era avvicinato a queste altezze".