SI – Inter, count-down Hakimi: il Psg vuole chiudere entro domenica. Le cifre

Il marocchino, secondo Alfredo Pedullà, si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Psg

Sono giorni chiave per definire una volta per tutte il futuro di Achraf Hakimi. Il giocatore sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che ora può davvero chiudere a breve. Spiega infatti Alfredo Pedullà a Sportitalia: "E' count-down per Hakimi: la volontà del Psg è quella di chiudere entro domenica. Questa è una svolta, l'Inter non ha necessità di chiudere l'operazione entro il 30 giugno, ma i francesi sì entro domenica per poi programmare le visite ed anticipare l'eventuale rilancio, che non c'è ancora stato, del Chelsea. L'Inter incasserà una cifra vicina agli 80 euro e mette a posto l'80% delle situazioni in uscita. Su Lautaro c'è solo interesse del Real Madrid, ma il primo obiettivo è Haaland".