Dalla Francia – Hakimi-PSG, tutto fatto. A inizio settimana le visite mediche

Da RMC Sport arrivano ancora conferme sull'addio all'Inter del giocatore marocchino pronto a raggiungere Parigi

È solo una questione di giorni e di ore, ma Hakimi in pratica è un giocatore del PSG. Anche in Francia ribadiscono che la trattativa con l'Inter è chiusa e aggiungono qualche dettaglio in più. Il giornalista di RMC Sport , Mohamed Bouhafsi, ha scritto su Twitter un post dedicato al terzino marocchino.

"Come abbiamo già detto ieri - ha scritto il giornalista - è tutto già fatto per Hakimi che sta per firmare il suo contratto di cinque anni con il PSG. Il terzino dovrebbe arrivare lunedì o martedì a Parigi per le visite mediche e la firma sul contratto".